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24 февраля, 05:31

Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки

Министру обороны РФ Сергею Шойгу во время приезда в зону проведения спецоперации доложили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Авдеевке. После зачистки добровольно сложили оружие порядка 200 человек, отчитались офицеры группировки "Центр".

Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки. Видео © Минобороны РФ

"Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки и, по поступающей информации, в ближайшие дни планируем ещё около сотни пленных выковырять", — доложил министру командующий "Центром" генерал-полковник Андрей Мордвичёв.

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Шойгу в зоне СВО доложили о продвижении на 10 км под Авдеевкой и показали натовские трофеи

Напомним, что российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Жителям отбитого у врага населённого пункта уже вручаются паспорта РФ.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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