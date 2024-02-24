Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки

Министру обороны РФ Сергею Шойгу во время приезда в зону проведения спецоперации доложили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Авдеевке. После зачистки добровольно сложили оружие порядка 200 человек, отчитались офицеры группировки "Центр".