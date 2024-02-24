Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки
Министру обороны РФ Сергею Шойгу во время приезда в зону проведения спецоперации доложили о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Авдеевке. После зачистки добровольно сложили оружие порядка 200 человек, отчитались офицеры группировки "Центр".
Шойгу доложили о сдаче 200 бойцов ВСУ в плен после зачистки Авдеевки. Видео © Минобороны РФ
"Мы порядка 200 пленных уже вывели после зачистки и, по поступающей информации, в ближайшие дни планируем ещё около сотни пленных выковырять", — доложил министру командующий "Центром" генерал-полковник Андрей Мордвичёв.
Напомним, что российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Жителям отбитого у врага населённого пункта уже вручаются паспорта РФ.
Минобороны РФ