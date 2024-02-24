Шойгу в зоне СВО доложили о продвижении на 10 км под Авдеевкой и показали натовские трофеи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО на Украине. В ходе поездки он заслушал доклады командующего подразделением и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий ВСУ и выполнению Армией России боевых задач на этом участке фронта.

Шойгу в зоне СВО осмотрел западную трофейную технику. Видео © Минобороны РФ

Командующий "Центром" генерал-полковник Андрей Мордвичёв доложил министру обороны, что в ходе операции по освобождению Авдеевки украинские подразделения были отброшены с занимаемых позиций более чем на десять километров. Армия России продолжает наступление. Шойгу в свою очередь отметил роль беспилотников в СВО. Мордвичёв это подтвердил, рассказав, что в ходе освобождения Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных БПЛА "Орлан-30".

Также министру обороны представили образцы зарубежной захваченной трофейной военной техники. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортёра М113 производства США.

"Недостаток этой машины — это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", — сказал Евгений Циндяйкин.

Как заметил заместитель командующего ЦВО, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объёме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".