Шойгу в зоне СВО доложили о продвижении на 10 км под Авдеевкой и показали натовские трофеи
Шойгу доложили в зоне СВО, что ВСУ отброшены на 10 км при освобождении Авдеевки
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО на Украине. В ходе поездки он заслушал доклады командующего подразделением и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий ВСУ и выполнению Армией России боевых задач на этом участке фронта.
Шойгу в зоне СВО осмотрел западную трофейную технику. Видео © Минобороны РФ
Командующий "Центром" генерал-полковник Андрей Мордвичёв доложил министру обороны, что в ходе операции по освобождению Авдеевки украинские подразделения были отброшены с занимаемых позиций более чем на десять километров. Армия России продолжает наступление. Шойгу в свою очередь отметил роль беспилотников в СВО. Мордвичёв это подтвердил, рассказав, что в ходе освобождения Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных БПЛА "Орлан-30".
Также министру обороны представили образцы зарубежной захваченной трофейной военной техники. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортёра М113 производства США.
"Недостаток этой машины — это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", — сказал Евгений Циндяйкин.
Как заметил заместитель командующего ЦВО, "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объёме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".
"Всему миру понятно, что лучший автомат — это Калашников, нет, всё равно лезут", — сказал в ответ на это Шойгу.
Напомним, что российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Жителям отбитого у врага населённого пункта уже вручаются паспорта РФ.
Минобороны РФ