Командный пункт ВСУ с кучей оружия и Starlink найден на Авдеевском коксохиме
Российские штурмовики обнаружили командный пункт ВСУ при обследовании Авдеевского коксохимического завода. Противник покидал город в спешке, а потому оставил на освобождённом комбинате большое количество западных образцов вооружения и средств связи, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.
Украинские боевики не стали спасать даже терминал спутниковой связи Starlink, который был найден в одном из помещений в целости и сохранности. Он использовался солдатами ВСУ для наведения беспилотников. Ещё в ходе зачистки обнаружен склад с десятками гранатомётов, боеприпасов и сухих пайков.
"Мы находимся в одном из КМП ВСУ, где обнаружили имущество КМП, в основном это натовское оружие и боеприпасы", — заявил командир одного из штурмовых подразделений с позывным Сурен.
Напомним, что российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Жителям отбитого у врага населённого пункта уже вручаются паспорта РФ.
ТАСС / Валентин Спринчак