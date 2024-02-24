Командный пункт ВСУ с кучей оружия и Starlink найден на Авдеевском коксохиме

Российские штурмовики обнаружили командный пункт ВСУ при обследовании Авдеевского коксохимического завода. Противник покидал город в спешке, а потому оставил на освобождённом комбинате большое количество западных образцов вооружения и средств связи, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Украинские боевики не стали спасать даже терминал спутниковой связи Starlink, который был найден в одном из помещений в целости и сохранности. Он использовался солдатами ВСУ для наведения беспилотников. Ещё в ходе зачистки обнаружен склад с десятками гранатомётов, боеприпасов и сухих пайков.