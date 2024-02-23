ВСУ в Авдеевке потеряли первую бронемашину на базе Abrams, полученную от США

Российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой ценную инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams, и эта потеря особенно болезненная: у Киева имеется всего несколько единиц такой техники. Об этом сообщил Forbes.

"У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой", — написал обозреватель Дэвид Экс, сославшись на видео, снятое российским беспилотником.

После того, как экипаж бросил машину, в неё попал боеприпас. По версии Экса, M1150 стояла на вооружении у 47-й механизированной бригады ВСУ, владеющей самой современной западной техникой. Журналист напомнил, что именно эта бригада в ходе неудачного контрнаступления прошлым летом в Запорожье лишилась трёх из шести бронемашин Leopard 2R, поступивших из Финляндии. Что касается ABV — её обозреватель охарактеризовал как одну из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва обороны в мире.