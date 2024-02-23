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23 февраля, 02:25

ВСУ в Авдеевке потеряли первую бронемашину на базе Abrams, полученную от США

Forbes: ВСУ в Авдеевке лишились редкой бронемашины M1150 на базе Abrams

Американская инженерная бронемашина M1150 Assault Breacher Vehicle. Обложка © ТАСС / Zuma / Staff Sgt. Daryl Bradford

Американская инженерная бронемашина M1150 Assault Breacher Vehicle. Обложка © ТАСС / Zuma / Staff Sgt. Daryl Bradford

Российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой ценную инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams, и эта потеря особенно болезненная: у Киева имеется всего несколько единиц такой техники. Об этом сообщил Forbes.

"У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой", — написал обозреватель Дэвид Экс, сославшись на видео, снятое российским беспилотником.

После того, как экипаж бросил машину, в неё попал боеприпас. По версии Экса, M1150 стояла на вооружении у 47-й механизированной бригады ВСУ, владеющей самой современной западной техникой. Журналист напомнил, что именно эта бригада в ходе неудачного контрнаступления прошлым летом в Запорожье лишилась трёх из шести бронемашин Leopard 2R, поступивших из Финляндии. Что касается ABV — её обозреватель охарактеризовал как одну из наиболее защищённых и универсальных машин для прорыва обороны в мире.

Украина похвасталась новым поступлением американских эвакуационных бронемашин
Украина похвасталась новым поступлением американских эвакуационных бронемашин

Ранее Минобороны РФ опубликовало запись, на которой видны места самых свирепых боёв во время зачистки Авдеевки. В ведомстве сообщили, что основные силы противника пробивались по улице Соборной, в то время как штурмовые группы ВС РФ наступали с нескольких направлений.

Лариса Сафронова
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