Украина похвасталась новым поступлением американских эвакуационных бронемашин
МО Украины сообщило о получении десятков эвакуационных бронетранспортёров M113
Украинские войска получили ещё десятки американских бронетранспортёров М113, заявил в соцсетях министр обороны Незалежной Рустем Умеров. По его словам, в дальнейшем ВСУ получат сотни таких бронемашин.
Глава военного ведомства не уточнил, какая страна пожертвовала Киеву свои БТР. Вместо этого он расхвалил морально устаревшие гусеничные бронетранспортёры времён Вьетнамской войны за проходимость в условиях бездорожья.
"Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Ещё несколько сотен ожидаются в ближайшее время", — заключил Умеров.
ТАСС / dpa / Philipp Schulze