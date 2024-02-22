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22 февраля, 19:14

Украина похвасталась новым поступлением американских эвакуационных бронемашин

МО Украины сообщило о получении десятков эвакуационных бронетранспортёров M113

Украинские войска получили ещё десятки американских бронетранспортёров М113, заявил в соцсетях министр обороны Незалежной Рустем Умеров. По его словам, в дальнейшем ВСУ получат сотни таких бронемашин.

Глава военного ведомства не уточнил, какая страна пожертвовала Киеву свои БТР. Вместо этого он расхвалил морально устаревшие гусеничные бронетранспортёры времён Вьетнамской войны за проходимость в условиях бездорожья.

"Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Ещё несколько сотен ожидаются в ближайшее время", — заключил Умеров.

Американский БТР объявили самой неэффективной техникой ВСУ
Американский БТР объявили самой неэффективной техникой ВСУ

А тем временем российские войска продолжают "утилизировать" переданную ВСУ зарубежную технику. Ежесуточно противник безвозвратно теряет десятки бронемашин и сотни военных.

Обложка ©

ТАСС / dpa / Philipp Schulze

Илья Пушкарев
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