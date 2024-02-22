Украина похвасталась новым поступлением американских эвакуационных бронемашин

Украинские войска получили ещё десятки американских бронетранспортёров М113, заявил в соцсетях министр обороны Незалежной Рустем Умеров. По его словам, в дальнейшем ВСУ получат сотни таких бронемашин.

Глава военного ведомства не уточнил, какая страна пожертвовала Киеву свои БТР. Вместо этого он расхвалил морально устаревшие гусеничные бронетранспортёры времён Вьетнамской войны за проходимость в условиях бездорожья.