Американский БТР объявили самой неэффективной техникой ВСУ

"У них есть миномёт "Молот". Они говорят, что довели его [до ума], но он всё время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномёта. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли", — заявил военный эксперт в разговоре с "Лентой.ру".