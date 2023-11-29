Американский БТР объявили самой неэффективной техникой ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: Самая неэффективная техника ВСУ — американский М113
В холодный сезон самая неэффективная техника Вооружённых сил Украины в зоне СВО — американский бронетранспортёр (БТР) М113, рассказал капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, вся советская техника, которую пытались переделать "под себя", не получилась.
"У них есть миномёт "Молот". Они говорят, что довели его [до ума], но он всё время взрывался. Это их производство на базе нашего советского миномёта. В принципе, если брать доморощенную технику, то картина такая же. Не получились у них ни БТР, ни танки, которые не пошли", — заявил военный эксперт в разговоре с "Лентой.ру".
А ранее Лайф сообщал, что российские военнослужащие впервые подбили Leopard 1A5, находящийся на службе в Вооружённых силах Украины. На появившемся в Сети видео можно наблюдать, как в чистом поле российская артиллерия уничтожает последнюю модификацию первого "Леопарда".
Getty Images / Libkos / Kostya Liberov