ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 395 военных. Также противник лишился трёх танков, в том числе Leopard, трёх американских БТР М113, четырёх боевых бронированных машин и девяти автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, САУ "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

В Минобороны также указали, что за минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю. При этом ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики и отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Богдановка.