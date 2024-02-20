У ВСУ заметили редкий дизельный танк Т-80УД "Берёза"

У ВСУ заметили редкий советский танк Т-80УД "Берёза", которых, по некоторым данным, у войск киевского режима на ходу осталось лишь несколько единиц. Судя по отсутствию у солдат оружия, касок, шлемов и бронежилетов, есть предположение, что видео снято на одном из полигонов.

Редкий танк Т-80УД "Берёза" на Украине. Видео © VK / "РГ | Русское оружие"

Производились такие танки в Харькове в 1980-х, от газотурбинных вариантов они отличаются двухтактным дизельным двигателем 6ТД мощностью 1000 лошадиных сил. Большую часть машин поставили в Кантемировскую и Таманскую дивизии, в России их уже не используют.

У Киева же, как пишет "Российская газета", оставались экземпляры в военных училищах и те, что используются для проведения испытаний, однако большинство машин простаивали в неисправном состоянии. Судя по всему, огромные потери вынуждают командование ВСУ посылать в войска всё, что может хоть как-то перемещаться.