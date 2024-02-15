Удары российских управляемых авиабомб заставили Сырского паниковать

"Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведёт миномётный и тяжёлый артиллерийский огонь по нашим позициям", — приводит его слова газета Le Monde.

Ранее Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF признал, что ВСУ перестали пытаться наступать на позиции ВС РФ и перешли к обороне. Он охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, отметив, что перспективы Киева зависят от объёмов западной помощи. Эксперт усмотрел в его заявлении признание в полном провале контрнаступления ВСУ.