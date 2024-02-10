Российские военные за неделю нанесли 31 удар по ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, где производились БПЛА и боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 4 по 10 февраля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ВС РФ также поразили производственные мощности предприятий, которые ремонтируют самолёты, разведывательно-ударные БПЛА и безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы, а также реактивные снаряды к системам залпового огня. Кроме того, были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.