Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 12:29

Российские военные за неделю нанесли 31 удар по ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, где производились БПЛА и боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 4 по 10 февраля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что ВС РФ также поразили производственные мощности предприятий, которые ремонтируют самолёты, разведывательно-ударные БПЛА и безэкипажные катера, береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы, а также реактивные снаряды к системам залпового огня. Кроме того, были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Российский истребитель разгромил "Фаворита" ВСУ на Купянском направлении
Российский истребитель разгромил "Фаворита" ВСУ на Купянском направлении

Ранее Life.ru писал, что костромские десантники на Артёмовском направлении ликвидировали украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Дистанция стала рекордной — 7800 метров. К слову, пусковые установки теперь укомплектованы тепловизорами, благодаря которым они могут стрелять на дальность до десяти километров.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров