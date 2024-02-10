Российский истребитель разгромил "Фаворита" ВСУ на Купянском направлении

Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс ВСУ ЗРК С-300 "Фаворит" на Купянском направлении. Для поражения цели лётчик использовал авиационную управляемую ракету. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении. Видео © Минобороны РФ

"Лётчиком Су-35С при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении было обнаружено радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем противника. По цели был совершён пуск ракеты "воздух – РЛС". По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ", — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.