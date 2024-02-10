Российский истребитель разгромил "Фаворита" ВСУ на Купянском направлении
МО РФ: Су-35С уничтожил ЗРК С-300 ВСУ на Купянском направлении
Российский истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс ВСУ ЗРК С-300 "Фаворит" на Купянском направлении. Для поражения цели лётчик использовал авиационную управляемую ракету. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении. Видео © Минобороны РФ
"Лётчиком Су-35С при выполнении боевой задачи по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении было обнаружено радиолокационное излучение с территории, находящейся под контролем противника. По цели был совершён пуск ракеты "воздух – РЛС". По докладу разведки пришло подтверждение о поражении зенитной ракетной системы С-300 ВСУ", — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.
Ранее Life.ru писал, что недавно на этом направлении уничтожили американскую гаубицу М119. Как уточняли в Минобороны РФ, бойцы группировки "Запад" обнаружили сосредоточение артиллерии и живой силы противника, после чего позиции врага были обстреляны из самоходных гаубиц "Мста-С".
Wikipedia / mil.ru