Российские военные продолжают продвижение на Купянском направлении. Как сообщает Минобороны РФ, недавно там была уничтожена американская гаубица М119, принадлежащая Вооружённым силам Украины.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы группировки "Запад" обнаружили сосредоточение артиллерии и живой силы противника. В дальнейшем на командный пункт артиллерии ВС РФ ими были переданы координаты местонахождения украинских войск, после чего позиции врага были обстреляны из самоходных гаубиц "Мста-С".

"Расчёт одной из 152-мм самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 105-мм орудие М119 ВСУ производства США", — говорится в сообщении Минобороны.