Бойцы ВС РФ уничтожили под Купянском американскую гаубицу М119
Минобороны РФ: Бойцы ВС РФ уничтожили на Купянском направлении гаубицу М119
Российские военные продолжают продвижение на Купянском направлении. Как сообщает Минобороны РФ, недавно там была уничтожена американская гаубица М119, принадлежащая Вооружённым силам Украины.
В ведомстве подчеркнули, что бойцы группировки "Запад" обнаружили сосредоточение артиллерии и живой силы противника. В дальнейшем на командный пункт артиллерии ВС РФ ими были переданы координаты местонахождения украинских войск, после чего позиции врага были обстреляны из самоходных гаубиц "Мста-С".
"Расчёт одной из 152-мм самоходных гаубиц в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил 105-мм орудие М119 ВСУ производства США", — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Life.ru писал, что на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ. По данным Минобороны РФ, удар по противнику был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" группировки "Днепр".
t.me / Минобороны России