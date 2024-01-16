Добычей Армии России под Херсоном стали три американские гаубицы М777 и самоходка Paladin
Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки до 65 военных на Херсонском направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 65 бойцов за минувшие сутки на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 16 января.
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные поразили в ходе контрбатарейной борьбы три американские артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". В ведомстве дополнили, что ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах.
А ранее Лайф писал, что российские военные на Донецком направлении уничтожили семь единиц артиллерийской техники ВСУ. В частности, речь идёт о самоходных артиллерийских установках из Европы и США.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo