Десантники из гаубиц "Гиацинт-Б" ликвидировали танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как передаёт Министерство обороны РФ, на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ.

По данным ведомства, удар был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" подразделениями артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр". Корректировка огня по целям, находящимся под контролем украинских войск на правобережье реки, велась с помощью беспилотников, которые фиксировали попадание по вражеским объектам.

"Точным огнём по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — приводит ТАСС сообщение Минобороны.