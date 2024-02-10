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10 февраля, 02:39

Десантники из гаубиц "Гиацинт-Б" ликвидировали танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны РФ: Десантники ликвидировали танк и склад ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как передаёт Министерство обороны РФ, на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ.

По данным ведомства, удар был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" подразделениями артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр". Корректировка огня по целям, находящимся под контролем украинских войск на правобережье реки, велась с помощью беспилотников, которые фиксировали попадание по вражеским объектам.

"Точным огнём по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами", — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

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Ранее Life.ru писал, что костромские десантники на Артёмовском направлении ликвидировали украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". При этом дистанция стала рекордной — 7800 метров.

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t.me / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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