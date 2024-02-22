Минобороны РФ показало места наиболее ожесточённых боев при зачистке Авдеевки
Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показаны места самых ожесточённых боёв при зачистке Авдеевки. По данным ведомства, вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской мотострелковой бригады центрального военного округа.
Места самых ожесточённых боёв при зачистке Авдеевки. Видео © Минобороны РФ
В ведомстве сообщили, что основные силы противника пробивались по улице Соборной, в то время как штурмовые группы ВС РФ наступали с нескольких направлений. Как отметили участвовавшие в штурме военнослужащие, огневые точки украинских подразделений были практически в каждом здании.
"Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника", — рассказали военные на опубликованном ведомством видео.
По их словам, практически в каждом подвале был оборудован склад боеприпасов, большая часть которых была импортного производства. Помимо этого, было обнаружено большое количество брошенных вооружений, подтверждающих участие иностранных наёмников.
Напомним, Вооружённые силы РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции бойцам вручили награды.
Минобороны РФ