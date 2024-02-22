Минобороны РФ показало места наиболее ожесточённых боев при зачистке Авдеевки

Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой показаны места самых ожесточённых боёв при зачистке Авдеевки. По данным ведомства, вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской мотострелковой бригады центрального военного округа.

Места самых ожесточённых боёв при зачистке Авдеевки. Видео © Минобороны РФ

В ведомстве сообщили, что основные силы противника пробивались по улице Соборной, в то время как штурмовые группы ВС РФ наступали с нескольких направлений. Как отметили участвовавшие в штурме военнослужащие, огневые точки украинских подразделений были практически в каждом здании.

"Рядом — сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника", — рассказали военные на опубликованном ведомством видео.