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21 февраля, 20:57

Медведев назвал освобождение Авдеевки сложной задачей

Медведев: Взятие Авдеевки было сложной задачей, но ВС РФ с ней справились

То, что Вооружённые силы РФ взяли Авдеевку, — это крупный успех, а все участвующие в этой операции — герои, рассказал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на пресс-конференции.

По его словам, вчера был дан анализ произошедшему. И речь идёт о доблестных и сконцентрированных вооружённых силах, которые долго готовились к этому прорыву.

"Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьёзные сооружения — фортификационные, защитные, и это позволяло держать этот населённый пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились", — приводит его слова РИА "Новости".

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Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. К настоящему времени военные РФ зачистили город. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных.

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Life.ru

Анатолий Симоненко
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