Медведев назвал освобождение Авдеевки сложной задачей

То, что Вооружённые силы РФ взяли Авдеевку, — это крупный успех, а все участвующие в этой операции — герои, рассказал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на пресс-конференции.

По его словам, вчера был дан анализ произошедшему. И речь идёт о доблестных и сконцентрированных вооружённых силах, которые долго готовились к этому прорыву.

"Ведь такой укрепрайон, который был создан в районе Авдеевки, создавался не год и не два. Это реально очень серьёзные сооружения — фортификационные, защитные, и это позволяло держать этот населённый пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооружённые силы с этим блестяще справились", — приводит его слова РИА "Новости".