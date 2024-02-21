Журналист из США сделал страшный прогноз для Украины после потери Авдеевки
Американский журналист Энгл: Украина может начать стремительно терять территории
После сдачи Авдеевки Украина может начать быстро терять новые территории, так считает корреспондент NBC News Ричард Энгл.
"Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять её довольно быстро. Так что сейчас сложилась ситуация, когда ВСУ отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", — заявил он в репортаже для NBC News.
Энгл также добавил, что в разговоре с ним украинские солдаты жаловались на тотальную нехватку боеприпасов. По его словам, дефицит настолько серьёзный, что военные "уже считают патроны".
Как сообщал Life.ru, ВС РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. К настоящему времени военные РФ зачистили город. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ за два дня — 17–18 февраля — потеряли в Авдеевке порядка 2400 военных.
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