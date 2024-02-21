Журналист из США сделал страшный прогноз для Украины после потери Авдеевки

"Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять её довольно быстро. Так что сейчас сложилась ситуация, когда ВСУ отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", — заявил он в репортаже для NBC News.