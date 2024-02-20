Путин призвал бойцов ВСУ в Крынках сдаться в плен, а "не плакать по радиосвязи"
Украинским военным, которые остались в районе Крынок, нужно сдаваться в плен. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Если кто-то остался — не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, российские военные завершили работы по зачистке Крынок. По словам Шойгу, задачей ВСУ в селе было обеспечение прорыва в сторону Крыма. Президент РФ Владимир Путин рассказал о безрассудном поведении украинских войск в Крынках. По его словам, нужно обратить внимание, что такие действия ВСУ могут повториться на этой территории.