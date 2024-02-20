Путин призвал бойцов ВСУ в Крынках сдаться в плен, а "не плакать по радиосвязи"

Украинским военным, которые остались в районе Крынок, нужно сдаваться в плен. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Если кто-то остался — не нужно, как вы докладывали мне, плакать по радиосвязи, умолять об эвакуации. Пусть сдаются в плен", — подчеркнул российский лидер.