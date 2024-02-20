"Лезли и лезли": Путин рассказал о безрассудстве ВСУ в Крынках

Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе села Крынки Херсонской области были безрассудными, украинские военные фактически "лезли и лезли" в ловушку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Российский лидер обратил внимание главы ведомства, что ВСУ тем не менее могут повторить свои попытки закрепиться на этой территории.

"Безусловно, противник осуществляет с военной точки зрения абсолютно безрассудные действия. Это как ловушка: лезли и лезли в эту ловушку. Но, как бы там ни было, судя по той практике, которую мы наблюдаем, эти безрассудные действия могут и повториться, поэтому я попрошу вас это иметь в виду", — обратил внимание российский лидер.

Министр обороны в свою очередь отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) изначально планировали прорвать оборону ВС России в районе Крынок, поэтому и сосредоточили там четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты. По словам Шойгу, именно они должны были создать плацдарм для дальнейшего продвижения к Крыму и развёртывания украинских сил. Однако никакого прорыва сделать не удалось, так как этому воспрепятствовали сосредоточенные в том участке силы РФ.