"Нужно было торопиться": Шойгу раскрыл, кому принадлежит идея создания мощной линии обороны в зоне СВО

Создать мощную линию обороны перед контрнаступлением ВСУ предложил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Создание мощной линии обороны почти в две тысячи километров — это идея президента. Он это контролировал, нужно было торопиться", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.