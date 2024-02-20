"Нужно было торопиться": Шойгу раскрыл, кому принадлежит идея создания мощной линии обороны в зоне СВО
Шойгу: Создать линию обороны в 2000 км перед контрнаступлением ВСУ призвал Путин
Создать мощную линию обороны перед контрнаступлением ВСУ предложил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Создание мощной линии обороны почти в две тысячи километров — это идея президента. Он это контролировал, нужно было торопиться", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.
В том же интервью Шойгу заявил, что российские военные поставили точку в контрнаступе ВСУ. Об этом говорит освобождение ВС РФ села Крынки в Херсонской области, через которое украинские войска хотели попасть в Крым.