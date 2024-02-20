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20 февраля, 09:59

В Кремле анонсировали встречу Путина с Шойгу

Песков: Путин сегодня проведёт встречу с Шойгу

Президент РФ Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу сегодня, 20 февраля, примерно в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В районе трёх часов, то есть в середине дня, с докладом у Верховного главнокомандующего будет министр обороны [Сергей] Шойгу", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что эта беседа будет доступна для средств массовой информации.

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А ранее Life.ru писал, что вечером 17 февраля Минобороны объявило, что Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и о том, что в городе проводится окончательная зачистка. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе.

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ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Дарья Нарыкова
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