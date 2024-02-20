В Кремле анонсировали встречу Путина с Шойгу

Президент РФ Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу сегодня, 20 февраля, примерно в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В районе трёх часов, то есть в середине дня, с докладом у Верховного главнокомандующего будет министр обороны [Сергей] Шойгу", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.