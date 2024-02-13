Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент Владимир Путин во вторник, 13 февраля, провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором обсуждались текущие вопросы, касающиеся министерств обороны, иностранных дел и юстиции.

"У нас с вами сегодня есть возможность и необходимость обменяться информацией по текущим вопросам по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел", — обратился к участникам совещания глава государства.

В совещании приняли участие премьер страны Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников, главы МВД и МИД Владимир Колокольцев и Сергей Лавров, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также министр юстиции Константин Чуйченко.