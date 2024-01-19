"Безопасность — это главное, что требует народ": В Госдуме объяснили важность совещаний Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, участники которого обсудили важные вопросы безопасности. Об этом Лайфу заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Депутат подчеркнул, что такие совещания в нашей стране собираются регулярно. Только в 2023-м проводились восемь-десять раз и были посвящены, например, вопросам биологической безопасности, в частности, лабораториям, обнаруженным на территории Украины. Также обсуждались и информационные моменты: то, какое влияние противник пытается оказать на население России.

Вместе с тем чиновник напомнил, что в отношении нашей страны введено самое большое количество санкций в мире. Поэтому вопрос ограничений тоже стоит на повестке Совбеза.

Безопасность — это ключевое, что народ, люди требуют — и имеют право требовать — от государства. Именно вопросы безопасности, как самые важные, на Совбезе и обсуждаются. Депутат Олег Матвейчев