"Безопасность — это главное, что требует народ": В Госдуме объяснили важность совещаний Путина с Совбезом
Депутат Матвейчев: На Совбезе обсуждаются вопросы безопасности как самые важные
Совещание с постоянными членами Совета безопасности (в режиме видеоконференции). Обложка © Kremlin
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, участники которого обсудили важные вопросы безопасности. Об этом Лайфу заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Депутат подчеркнул, что такие совещания в нашей стране собираются регулярно. Только в 2023-м проводились восемь-десять раз и были посвящены, например, вопросам биологической безопасности, в частности, лабораториям, обнаруженным на территории Украины. Также обсуждались и информационные моменты: то, какое влияние противник пытается оказать на население России.
Вместе с тем чиновник напомнил, что в отношении нашей страны введено самое большое количество санкций в мире. Поэтому вопрос ограничений тоже стоит на повестке Совбеза.
Безопасность — это ключевое, что народ, люди требуют — и имеют право требовать — от государства. Именно вопросы безопасности, как самые важные, на Совбезе и обсуждаются.
Депутат Олег Матвейчев
"То есть это орган власти консультационный экспертный при президенте, который во время спецоперации, прокси-войны и гибридной войны против России получает особую важность. И мы видим как раз регулярность его проведения, видим, что решения, которые принимаются на Совбезе, воплощаются в жизнь", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил реализацию Концепции внешней политики нашей страны. Глава государства утвердил новую редакцию в марте 2023 года. Текст одобрили в 2022 году, но было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, обновлённый документ предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала СВО. Согласно ему, РФ провозгласила себя оплотом Русского мира.