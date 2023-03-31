Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Обновлённая Концепция внешней политики России предусматривает изменения на внешнеполитическом контуре после начала российской спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

"Логика документа, как вы упомянули, Владимир Владимирович [Путин], отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримые ускорения с началом СВО", — приводит пресс-служба Кремля слова Лаврова.

В частности, по словам министра, в обновлённом документе США прямо названы главным проводником антироссийской линии, а Индия и Китай — стратегическими партнёрами нашей страны. Концепция также предусматривает возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против Москвы.