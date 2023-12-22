Путин обсудил с Совбезом РФ биологическую безопасность 22 декабря, 11:12 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с Совбезом, на котором обсуждалось обеспечение биологической безопасности в СНГ.

"Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности, — сказал глава государства, открывая совещание. — Биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей".

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ биологическую безопасность. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Он также добавил, что этот вопрос будет в числе обсуждаемых на встрече с главами стран СНГ 25–26 декабря.

А в начале декабря оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ было посвящено влиянию достижения технологического суверенитета на безопасность страны.

Авторы Александра Вишнякова