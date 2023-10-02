Наличие у украинских солдат и беженцев инфекций, против которых не действует ни один антибиотик, можно объяснить только американскими военно-биологическими экспериментами на территории Незалежной. Об этом Лайфу заявил военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, комментируя публикацию Financial Times.

"У многих военнослужащих ВСУ, которые попали в плен, наши медики обнаружили антитела к чуме, туляремии, Конго-крымской геморрагической лихорадке, сибирской язве, лейшманиозу и всяким-всяким экзотическим болезням типа вируса Эболы, лихорадки Денге или лихорадки Западного Нила, которые никогда не фиксировались на территории Украины. Значит, они были занесены туда искусственно, именно в этих военно-биологических лабораториях", — говорит собеседник Лайфа.

Эксперт считает, что эти действия можно квалифицировать как попытку США обойти конвенцию: на своей территории они такие эксперименты не проводят, а используют для этого страны, которые от них зависят и где никто проверять не будет.

"К сожалению, но третья мировая война уже началась. По крайней мере, в области применения биологического оружия. И это оружие расползается и по территории Европы, и по территории нашей страны", — констатировал Никулин.