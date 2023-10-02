Раненые бойцы ВСУ заражаются инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом пишет Financial Times. Первый такой случай был зарегистрирован в начале текущего года врачами одного из американских военных госпиталей в Германии.

Подчёркивается, что с начала вооружённого конфликта такие случаи участились не только в самой Незалежной, но и на территории Европы, куда на лечение отправляют раненых бойцов ВСУ. Причём заразиться могут не только военные, находящиеся в госпитале, но и украинские беженцы.