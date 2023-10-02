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2 октября, 07:50
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"Тревожно": Врачи начали находить у украинских солдат и беженцев крайне стойкие инфекции

FT: Раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам

Раненые бойцы ВСУ заражаются инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом пишет Financial Times. Первый такой случай был зарегистрирован в начале текущего года врачами одного из американских военных госпиталей в Германии.

"Врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам", пишет издание.

Подчёркивается, что с начала вооружённого конфликта такие случаи участились не только в самой Незалежной, но и на территории Европы, куда на лечение отправляют раненых бойцов ВСУ. Причём заразиться могут не только военные, находящиеся в госпитале, но и украинские беженцы.

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Ранее стало известно о распространении среди украинских военнослужащих и польских наёмников "болезни легионеров" — легионеллёза. Из-за вспышки инфекции сразу два батальона ВСУ были экстренно госпитализированы.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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