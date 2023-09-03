"Болезнь легионеров" отправила в больницы два батальона ВСУ

По его данным, легионеллёз обнаружили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимающей участие в боях на Купянском направлении. Изначально командиры пытались скрыть факт эпидемии, однако позже стало известно, что в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона в срочном порядке были доставлены в инфекционные отделения харьковских больниц. По предварительной информации, речь может идти примерно об одной тысяче военнослужащих. На их позиции сейчас распределят остатки 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ — бойцов отправили на переформирование после больших потерь в районе села Новосёловское в ЛНР.