"Болезнь легионеров" отправила в больницы два батальона ВСУ
"Украина.ру": Два батальона ВСУ госпитализировали из-за вспышки легионеллёза
Среди украинских военнослужащих и польских наёмников распространился легионеллёз, известный как "болезнь легионеров". Из-за вспышки инфекции сразу два батальона ВСУ в Харькове были экстренно госпитализированы. Об этом сообщает издание "Украина.ру".
По его данным, легионеллёз обнаружили в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, принимающей участие в боях на Купянском направлении. Изначально командиры пытались скрыть факт эпидемии, однако позже стало известно, что в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона в срочном порядке были доставлены в инфекционные отделения харьковских больниц. По предварительной информации, речь может идти примерно об одной тысяче военнослужащих. На их позиции сейчас распределят остатки 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ — бойцов отправили на переформирование после больших потерь в районе села Новосёловское в ЛНР.
Ранее Лайф сообщал, что количество заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек. Всего же с начала вспышки от "болезни легионеров" скончались 18 человек, включая девять женщин. Недуг распространился из Жешува Подкарпатского воеводства.
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