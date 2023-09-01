Число заразившихся "болезнью легионеров" в Польше достигло 158, умерло уже 18 человек

Количество заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек, заявил журналистам начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка. Недуг распространился именно из Жешува Подкарпатского воеводства.

"Число инфицированных легионеллой возросло до 158", — рассказал Слончка и пояснил, что большинство из них из Жешува — 106 заражённых и Жешувского района — 36.