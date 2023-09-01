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1 сентября, 17:58
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Число заразившихся "болезнью легионеров" в Польше достигло 158, умерло уже 18 человек

Число заболевших легионеллёзом в Польше увеличилось до 158

Количество заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек, заявил журналистам начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка. Недуг распространился именно из Жешува Подкарпатского воеводства.

"Число инфицированных легионеллой возросло до 158", — рассказал Слончка и пояснил, что большинство из них из Жешува — 106 заражённых и Жешувского района — 36.

По его словам, с начала вспышки от "болезни легионеров" скончались 18 человек, включая девять женщин. Согласно заключению санинспекции, источник заражения находился в водопроводе.

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Ранее сообщалось о 14 погибших от легионеллёза в Польше. Один из заражённых завёз "болезнь легионеров" с юга страны на восток. Позже охватившая Польшу "болезнь легионеров" и вовсе добралась до Испании.

Обложка ©

ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

Андрей Бражников
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