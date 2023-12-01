Путин обсудил с Совбезом достижение технологического суверенитета России

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, обсудив с ними влияние достижения технологического суверенитета на безопасность страны.

Владимир Путин обсудил с СБ РФ влияние достижения технологического суверенитета на безопасность РФ. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

"Мы с вами сегодня обсудим вопрос очень важный, а именно — как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны", — сказал президент, открывая совещание.

Он предложил выступить с докладом первому вице-премьеру Андрею Белоусову.