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24 ноября, 18:34

Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ работу российских загранучреждений

На встрече с членами Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы работы российских загранучреждений, а также взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве.

"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", — сказал Путин на открытии совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

После этого российский лидер передал слово для доклада министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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Ранее Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий. Кроме того, в совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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