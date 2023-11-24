Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ работу российских загранучреждений
На встрече с членами Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы работы российских загранучреждений, а также взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве.
"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", — сказал Путин на открытии совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
После этого российский лидер передал слово для доклада министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Ранее Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий. Кроме того, в совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.