Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ работу российских загранучреждений

На встрече с членами Совбеза РФ президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы работы российских загранучреждений, а также взаимоотношения с соседями на постсоветском пространстве.

"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", — сказал Путин на открытии совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

После этого российский лидер передал слово для доклада министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.