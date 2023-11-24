Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина состоится скоро

"Скоро", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что оглашение ежегодного Послания Президента РФ Федеральному собранию состоится своевременно.

Ранее сообщалось, что в этом году состоятся совмещённые друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что дата мероприятия уже определена, о ней сообщат позже.