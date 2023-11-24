Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина состоится скоро
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится скоро, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Скоро", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что оглашение ежегодного Послания Президента РФ Федеральному собранию состоится своевременно.
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Ранее сообщалось, что в этом году состоятся совмещённые друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что дата мероприятия уже определена, о ней сообщат позже.
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ТАСС / Валерий Шарифулин