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24 ноября, 14:33

Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина состоится скоро

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится скоро, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Скоро", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что оглашение ежегодного Послания Президента РФ Федеральному собранию состоится своевременно.

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Ранее сообщалось, что в этом году состоятся совмещённые друг с другом прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В Кремле указали, что дата мероприятия уже определена, о ней сообщат позже.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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