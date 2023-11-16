Путин обсудил с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 16 ноября, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщили в Кремле, в ходе встречи обсуждалась реализация решений по итогам крупных международных мероприятий.

Путин обсуждает с Совбезом реализацию решений по итогам международных мероприятий. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий и по их результатам мы принимали определённые решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются", — произнёс президент в начале встречи и передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Кроме того, в совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Также на встрече присутствовали глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников и другие члены Совбеза.