Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, рассказывая о рабочих планах главы государства на четверг, 16 ноября.

"Сегодня в Ново-Огарёве президент работает. В начале второй половины дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.