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16 ноября, 09:48

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков: Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, рассказывая о рабочих планах главы государства на четверг, 16 ноября.

"Сегодня в Ново-Огарёве президент работает. В начале второй половины дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Темы сегодняшней встречи Песков обещал назвать попозже. Он также добавил, что все остальные мероприятия в рабочем графике президента на 16 ноября носят непубличный характер.

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А накануне Путин провёл встречу с членами Центризбиркома и руководителями региональных избиркомов. В ходе неё президент пообещал пресекать любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России. Также он объяснил, в чём заключается важность проведения честных выборов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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