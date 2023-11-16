Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Песков: Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, рассказывая о рабочих планах главы государства на четверг, 16 ноября.
"Сегодня в Ново-Огарёве президент работает. В начале второй половины дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Темы сегодняшней встречи Песков обещал назвать попозже. Он также добавил, что все остальные мероприятия в рабочем графике президента на 16 ноября носят непубличный характер.
А накануне Путин провёл встречу с членами Центризбиркома и руководителями региональных избиркомов. В ходе неё президент пообещал пресекать любые попытки вмешательства в ход избирательных процессов, происходящих на территории России. Также он объяснил, в чём заключается важность проведения честных выборов.