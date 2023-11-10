Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности IT-безопасности России
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопрос о повышении эффективности мероприятий по информационной безопасности страны.
"Сегодня важный и актуальный — и не только для нашей страны, но для нас в особенности, имея ввиду текущую ситуацию — вопрос повышения эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", — отметил глава государства.
А в ходе совещания с постоянными членами Совбеза в конце октября российский лидер обсудил оборот оружия в стране. В начале встречи Путин подчеркнул, что данный вопрос сегодня особенно важен, и призвал определить дополнительные меры.