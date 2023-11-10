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10 ноября, 10:54

Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности IT-безопасности России

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопрос о повышении эффективности мероприятий по информационной безопасности страны.

"Сегодня важный и актуальный — и не только для нашей страны, но для нас в особенности, имея ввиду текущую ситуацию вопрос повышения эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности России", — отметил глава государства.

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А в ходе совещания с постоянными членами Совбеза в конце октября российский лидер обсудил оборот оружия в стране. В начале встречи Путин подчеркнул, что данный вопрос сегодня особенно важен, и призвал определить дополнительные меры.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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