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31 марта, 11:59

Россия провозгласила себя оплотом Русского мира в новой Концепции внешней политики

В новой Концепции внешней политики Россия определяет себя как оплот Русского мира

Россия определяет себя как оплот Русского мира и суверенную державу, которая поддерживает глобальный баланс сил. Об этом говорится в обновлённой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом главы государства Владимира Путина.

Как указано в документе, Россия называет себя "самобытной страной-цивилизацией, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой, оплотом Русского мира", играющей уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.

Приоритетами Москвы на международной арене называются противодействие кампании русофобии, а также защита русского языка, российской культуры, спорта и Русской православной церкви (РПЦ) от дискриминации и борьба за историческую правду.

Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада

Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада

Напомним, текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. В декабре президент РФ Владимир Путин уже обсуждал проект с Совбезом.

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Наталья Исакова
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