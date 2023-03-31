Россия провозгласила себя оплотом Русского мира в новой Концепции внешней политики

Россия определяет себя как оплот Русского мира и суверенную державу, которая поддерживает глобальный баланс сил. Об этом говорится в обновлённой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом главы государства Владимира Путина.

Как указано в документе, Россия называет себя "самобытной страной-цивилизацией, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державой, оплотом Русского мира", играющей уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.

Приоритетами Москвы на международной арене называются противодействие кампании русофобии, а также защита русского языка, российской культуры, спорта и Русской православной церкви (РПЦ) от дискриминации и борьба за историческую правду.