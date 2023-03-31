Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада
РФ не считает себя врагом Запада и рассчитывает со временем вернуться к взаимоуважительным отношениям. Такое положение содержится в новой Концепции внешней политики РФ, которую ранее сегодня утвердил президент Владимир Путин.
В документе говорится, что РФ не изолируется от Запада и рассчитывает, что западные государства осознают бесперспективность конфронтации и примут "многополярные реалии". Это, как указывается в концепции, позволит вернуться к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.
Ранее о том, что Россия не имеет враждебных намерений к англосаксонским странам и Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"[В концепции] чётко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.
Напомним, сегодня, 31 марта, президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. При этом текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.
Shutterstock