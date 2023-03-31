Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада

РФ не считает себя врагом Запада и рассчитывает со временем вернуться к взаимоуважительным отношениям. Такое положение содержится в новой Концепции внешней политики РФ, которую ранее сегодня утвердил президент Владимир Путин.

В документе говорится, что РФ не изолируется от Запада и рассчитывает, что западные государства осознают бесперспективность конфронтации и примут "многополярные реалии". Это, как указывается в концепции, позволит вернуться к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

Ранее о том, что Россия не имеет враждебных намерений к англосаксонским странам и Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"[В концепции] чётко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.