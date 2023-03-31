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31 марта, 11:56

Концепция внешней политики: Россия не считает себя врагом Запада

РФ не считает себя врагом Запада и рассчитывает со временем вернуться к взаимоуважительным отношениям. Такое положение содержится в новой Концепции внешней политики РФ, которую ранее сегодня утвердил президент Владимир Путин.

В документе говорится, что РФ не изолируется от Запада и рассчитывает, что западные государства осознают бесперспективность конфронтации и примут "многополярные реалии". Это, как указывается в концепции, позволит вернуться к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов.

Ранее о том, что Россия не имеет враждебных намерений к англосаксонским странам и Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"[В концепции] чётко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англосаксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Лавров раскрыл суть новой Концепции внешней политики России

Напомним, сегодня, 31 марта, президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали кардинально скорректировать ключевые документы стратегического планирования. При этом текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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