Путин на встрече с Шойгу поручил достойно содержать пленных ВСУ из Авдеевки

РФ содержит военнопленных достойно, в строгом соответствии с международными конвенциями, таким же образом необходимо действовать и с попавшими в плен в городе Авдеевке. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу во вторник, 20 февраля.

"Что касается пленных, я знаю, всегда это у нас так было во время специальной военной операции, и сейчас тоже мы должны эту практику продолжать. Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики", — сказал президент.