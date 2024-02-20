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20 февраля, 16:52

Путин на встрече с Шойгу поручил достойно содержать пленных ВСУ из Авдеевки

РФ содержит военнопленных достойно, в строгом соответствии с международными конвенциями, таким же образом необходимо действовать и с попавшими в плен в городе Авдеевке. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу во вторник, 20 февраля.

"Что касается пленных, я знаю, всегда это у нас так было во время специальной военной операции, и сейчас тоже мы должны эту практику продолжать. Я знаю, мы их содержали достойно, прошу и в этой части тоже придерживаться такой же практики", — сказал президент.

Также в ходе разговора Путин указал, что отход Вооружённых сил Украины из Авдеевки в ДНР является бегством. Глава государства высоко оценил вклад группы "Ветераны" в освобождение города.

ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи военных за два дня в Авдеевке
ВСУ потеряли почти 2,5 тысячи военных за два дня в Авдеевке

Напомним, Российская армия взяла под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город, они будут награждены. К настоящему времени военные РФ зачистили город.

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ТАСС / Александр Казаков

Никита Осипов
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