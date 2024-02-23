Первые жители освобождённой Авдеевки получили российские паспорта
Первые жители освобождённой Авдеевки получили российские паспорта. Обложка © T.me / shevchenko_yas
Первые жители освобождённого города Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили российские паспорта. Об этом рассказал у себя в Telegram-канале глава Ясиноватского городского округа Дмитрий Шевченко, прикрепив фото с новоиспечёнными гражданами РФ.
"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из освобождённой Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!" — написал Шевченко под снимком, где горожане демонстрируют свои новые документы.
Напомним, Вооружённые силы РФ освободили Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды.