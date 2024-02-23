Первые жители освобождённой Авдеевки получили российские паспорта

Первые жители освобождённого города Авдеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили российские паспорта. Об этом рассказал у себя в Telegram-канале глава Ясиноватского городского округа Дмитрий Шевченко, прикрепив фото с новоиспечёнными гражданами РФ.