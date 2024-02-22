Жительница Авдеевки со страхом вспомнила зверства ВСУ "под допингом"
Жительница Авдеевки рассказала, что ВСУ стреляли по окнам жилых домов и крышам
Жители Авдеевки вспоминают об ужасах жизни при ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
ВСУ устраивали в Авдеевке настоящие зверства, обстреливая местных жителей ради устрашения или находясь под действием наркотических веществ. Об этом журналисту телеканала "Звезда" рассказала Галина Пелецкая, которая пережила украинскую оккупацию.
Жители Авдеевки рассказали о зверствах ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"
"Зверствовали очень сильно. То ли под допингом. Мог прийти и из автомата стрелять по окнам, крышам, словами этого не передать", — поделилась она.
Женщина со своим мужем все последние недели провела в подвале дома. Когда боевые действия прекратились, семья вышла на улицу. Горожане поздравляли друг друга с освобождением и благодарили российских военных. Пелецкая призналась, что все встречали ВС РФ "как самых родных и самых близких".
Напомним, Вооружённые силы РФ освободили Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды.