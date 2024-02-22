ВСУ устраивали в Авдеевке настоящие зверства, обстреливая местных жителей ради устрашения или находясь под действием наркотических веществ. Об этом журналисту телеканала "Звезда" рассказала Галина Пелецкая, которая пережила украинскую оккупацию.

Женщина со своим мужем все последние недели провела в подвале дома. Когда боевые действия прекратились, семья вышла на улицу. Горожане поздравляли друг друга с освобождением и благодарили российских военных. Пелецкая призналась, что все встречали ВС РФ "как самых родных и самых близких".