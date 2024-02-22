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Жительница Авдеевки со страхом вспомнила зверства ВСУ "под допингом"

Жительница Авдеевки рассказала, что ВСУ стреляли по окнам жилых домов и крышам

22 февраля, 13:15
Жители Авдеевки вспоминают об ужасах жизни при ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Жители Авдеевки вспоминают об ужасах жизни при ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ устраивали в Авдеевке настоящие зверства, обстреливая местных жителей ради устрашения или находясь под действием наркотических веществ. Об этом журналисту телеканала "Звезда" рассказала Галина Пелецкая, которая пережила украинскую оккупацию.

Жители Авдеевки рассказали о зверствах ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"

"Зверствовали очень сильно. То ли под допингом. Мог прийти и из автомата стрелять по окнам, крышам, словами этого не передать", поделилась она.

Женщина со своим мужем все последние недели провела в подвале дома. Когда боевые действия прекратились, семья вышла на улицу. Горожане поздравляли друг друга с освобождением и благодарили российских военных. Пелецкая призналась, что все встречали ВС РФ "как самых родных и самых близких".

В Британии раскрыли фатальную причину бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского
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Напомним, Вооружённые силы РФ освободили Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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