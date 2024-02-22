ВСУ потерпели поражение в Авдеевке и были вынуждены бежать из города ещё до приказа главкома Александра Сырского из-за нехватки боеприпасов, сообщает британский журнал The Spectator. Там отмечают, что Армия России оснащена значительно лучше и продолжает добиваться новых успехов на поле боя.

"Российские военные выпускали по десять тысяч снарядов в день. С Украины могли лишь в ответ выпустить по полторы тысячи", — пишет автор статьи.