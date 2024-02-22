В Британии раскрыли фатальную причину бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского
Журнал The Spectator назвал причиной сдачи Авдеевки нехватку боеприпасов у ВСУ
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
ВСУ потерпели поражение в Авдеевке и были вынуждены бежать из города ещё до приказа главкома Александра Сырского из-за нехватки боеприпасов, сообщает британский журнал The Spectator. Там отмечают, что Армия России оснащена значительно лучше и продолжает добиваться новых успехов на поле боя.
"Российские военные выпускали по десять тысяч снарядов в день. С Украины могли лишь в ответ выпустить по полторы тысячи", — пишет автор статьи.
Он раскритиковал западных союзников Украины в нежелании должным образом продолжать её поддерживать, что в итоге и привело к такому исходу для ВСУ, а также сложной ситуации для украинцев на фронте. Колумнист отмечает, что поле боя для украинских солдат "превратилось в кровавую бойню". Автор подтверждает, что русские наступают по всей линии фронта, оттесняя измотанных и отчаявшихся бойцов ВСУ, у которых заканчивается оружие.
Напомним, Вооружённые силы РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции бойцам вручили награды. Позже Минобороны РФ опубликовало кадры бегства ВСУ из Авдеевки ещё до приказа Сырского.