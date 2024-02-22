Бразильский снайпер-блогер ликвидирован в Авдеевке

Бывший офицер военной полиции из Сан-Паулу Максвелл Гомеш Рибейро, который воевал в рядах ВСУ под позывными Макс Панаво и Вукапанаво, ликвидирован на Украине. 32-летний снайпер стал жертвой атаки российского беспилотника-камикадзе в Авдеевке, сообщает Mundo em Revolucion.

Бразильский наёмник на родине был судим за расстрел своего брата. Он профессионально занимался джиу-джитсу и после вступления в Иностранный легион ВСУ набрал более 130 тысяч подписчиков в соцсетях, активно рассказывая о боевых действиях.