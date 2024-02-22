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22 февраля, 06:39

Бразильский снайпер-блогер ликвидирован в Авдеевке

Российские военные ликвидировали бразильского наёмника Макса Панаво в Авдеевке

Максвелл Гомеш Рибейро (Вукапанаво). Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Maxuel Vukapanavo

Максвелл Гомеш Рибейро (Вукапанаво). Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Maxuel Vukapanavo

Бывший офицер военной полиции из Сан-Паулу Максвелл Гомеш Рибейро, который воевал в рядах ВСУ под позывными Макс Панаво и Вукапанаво, ликвидирован на Украине. 32-летний снайпер стал жертвой атаки российского беспилотника-камикадзе в Авдеевке, сообщает Mundo em Revolucion.

Бразильский наёмник на родине был судим за расстрел своего брата. Он профессионально занимался джиу-джитсу и после вступления в Иностранный легион ВСУ набрал более 130 тысяч подписчиков в соцсетях, активно рассказывая о боевых действиях.

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А ранее Life.ru писал, что Чехия подтвердила гибель своего четвёртого гражданина, который воевал на стороне ВСУ. По информации одного из местных СМИ, ВС РФ ликвидировали наёмника в районе Авдеевки, где проходили ожесточённые бои.

Андрей Бражников
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