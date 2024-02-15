Чехия подтвердила гибель четвёртого наёмника в рядах ВСУ, но журналисты уверены, что их больше

Чехия подтвердила гибель своего четвёртого гражданина, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом информирует издание Seznam Zprávy со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Даниэла Дрейка. По его данным, ВС РФ ликвидировали наёмника в районе Авдеевки, где сейчас ведутся ожесточённые бои.

В то же время, по данным Seznam Zprávy, граждан Чехии среди убитых наёмников украинской армии в действительности "наверняка больше".