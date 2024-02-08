Колумбийские наёмники массово пополняют ряды истощённых ВСУ, узнали СМИ
AP: Сотни наёмников из Колумбии прибывают на Украину из-за истощения ВСУ
Сотни колумбийских наёмников присоединяются к ВСУ на фоне ослабления украинских вооружённых сил. Как отмечает Associated Press (AP), у Боготы вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии.
По данным агентства, каждый год в Колумбии в отставку уходят более 10 тысяч военных, и многие отправляются на Украину, так как там есть возможность заработать. Минимальная зарплата в армии южноамериканской страны составляет 330 долларов (около 30 тысяч рублей). Киев платит наёмникам в четыре раза больше, однако те не готовы рисковать своими жизнями.
"Я думал, что умру. Мы встали и решили бежать с позиций, чтобы спасти наши жизни. Спрятаться было негде", — рассказал колумбийский наёмник с позывным Чечо.
Согласно информации СМИ, первые волны наёмников отправлялись на Украину из постсоветских и англоязычных государств, но в прошлом году Киев с помощью испаноязычных вербовщиков стал агитировать жителей Латинской Америки пополнить ряды ВСУ. При этом колумбийские наёмники, как отмечают авторы публикации, воюют лишь ради денег, они не мотивированы защищать флаг другой страны.
Ранее на Западе сообщили, что Киев расширяет систему, позволяющую наёмникам вступать в ВСУ. Причиной стало то, что украинская армия столкнулась с тупиковой ситуацией на поле боя.
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