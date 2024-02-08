Колумбийские наёмники массово пополняют ряды истощённых ВСУ, узнали СМИ

Сотни колумбийских наёмников присоединяются к ВСУ на фоне ослабления украинских вооружённых сил. Как отмечает Associated Press (AP), у Боготы вторая по величине армия в Латинской Америке после Бразилии.

По данным агентства, каждый год в Колумбии в отставку уходят более 10 тысяч военных, и многие отправляются на Украину, так как там есть возможность заработать. Минимальная зарплата в армии южноамериканской страны составляет 330 долларов (около 30 тысяч рублей). Киев платит наёмникам в четыре раза больше, однако те не готовы рисковать своими жизнями.

"Я думал, что умру. Мы встали и решили бежать с позиций, чтобы спасти наши жизни. Спрятаться было негде", — рассказал колумбийский наёмник с позывным Чечо.

Согласно информации СМИ, первые волны наёмников отправлялись на Украину из постсоветских и англоязычных государств, но в прошлом году Киев с помощью испаноязычных вербовщиков стал агитировать жителей Латинской Америки пополнить ряды ВСУ. При этом колумбийские наёмники, как отмечают авторы публикации, воюют лишь ради денег, они не мотивированы защищать флаг другой страны.