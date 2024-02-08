ВСУ оказались в тупике и рассчитывают только на наёмников
Associated Press: Киев расширяет систему, позволяющую наёмникам вступать в ВСУ
Фото © Dmytro Larin / Shutterstock.com
Киев вынужден расширить систему, позволяющую наёмникам со всего мира вступать в украинскую армию, поскольку столкнулся с тупиковой ситуацией на поле боя. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на предсатвителя координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
Он пояснил, что власти вынуждены соблюдать секретность, поэтому не говорят, сколько наёмников находится на поле боя, однако отмечают, что "профиль боевиков изменился".
Ранее российские военные в ходе боёв под Крынками взяли в плен раненого польского наёмника, которого товарищи из ВСУ бросили и сбежали. Он опубликовал кадры, на которых наши солдаты, услышав польскую речь, спрашивают: "Как тебя сюда занесло?!" А французский наёмник ужаснулся катастрофе в военных госпиталях на Украине. Он пожаловался, что в стране пропадает помощь Запада и разворовываются средства.