ВСУ оказались в тупике и рассчитывают только на наёмников

Киев вынужден расширить систему, позволяющую наёмникам со всего мира вступать в украинскую армию, поскольку столкнулся с тупиковой ситуацией на поле боя. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на предсатвителя координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.