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Французский наёмник ужаснулся катастрофе в военных госпиталях на Украине

Express: Наёмник из Франции пожаловался, что на Украине пропадает помощь Запада

30 января, 10:44
Солдаты ВСУ. Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil

Солдаты ВСУ. Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil

На Украине процветает воровство западных денег, а также бесследно исчезают поставки от гуманитарных фондов, при этом установить виновных никто не пытается. Об этом рассказал изданию Express французский наёмник Арсен Сабанеев, назвав положение катастрофическим.

"Также осуществляется торговля пожертвованиями: например, мы смогли привезти около 40 больничных коек, предоставленных госпиталями департаментов Нор и Па-де-Кале... Их перевезли в город вблизи Львова, чтобы затем отправить в военный госпиталь в Киеве, но по дороге они пропали. Мы так и не узнали, куда они делись", поделился он.

Сабанеев рассказал о спекулянтах, которых на Украине развелось тысячи. Они незаконными путями получают гуманитарную или военную продукцию, а потом перепродают её в три раза дороже, особенно в ходу шлемы, бронежилеты и машины.

"Закрыли глаза": ЕС уличили в нежелании признать коррупцию на Украине
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Ранее немецкие комментаторы Die Welt под постом о вскрытом СБУ воровстве на артиллерийских снарядах для ВСУ хором признались: раньше, во времена дружбы с Россией, было куда лучше. Немцы очень жалеют о прекращении отношений между Берлином и Москвой из-за Киева. Теперь же их налоги под запугивания несуществующей российской угрозой уходят на Украину.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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