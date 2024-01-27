"Закрыли глаза": ЕС уличили в нежелании признать коррупцию на Украине

Европейский союз (ЕС) лицемерно закрыл глаза на то, что Украина является крайне коррумпированной страной. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза", — пояснил Уоллес в соцсети X.

По его словам, Брюссель превращает осуждение венгерских властей за коррупцию в некое подобие спорта. При этом аналогичные проблемы в других государствах усиленно игнорируются, подчеркнул евродепутат.