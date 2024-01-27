"Закрыли глаза": ЕС уличили в нежелании признать коррупцию на Украине
Депутат ЕП Уоллес: ЕС закрыл глаза на признание Украины крайне коррумпированной
Европейский союз (ЕС) лицемерно закрыл глаза на то, что Украина является крайне коррумпированной страной. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
"Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но ЕС закрыл на это глаза", — пояснил Уоллес в соцсети X.
По его словам, Брюссель превращает осуждение венгерских властей за коррупцию в некое подобие спорта. При этом аналогичные проблемы в других государствах усиленно игнорируются, подчеркнул евродепутат.
Очередной саммит ЕС по вопросам многолетнего бюджета до 2027 года пройдёт 1 февраля. Одной из ключевых тем обсуждения станет выделение 50 миллиардов евро на помощь Киеву.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может лишить Будапешт права голоса, чтобы согласовать пакет помощи Украине. По словам источников издания, для этого может быть задействована седьмая статья договора о ЕС от 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства. Напомним, в середине декабря 2023 года премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву 50 миллиардов евро военной помощи.
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