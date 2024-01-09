Министр обороны Украины рассказал об ужасающем уровне коррупции в стране

Масштаб коррупции на Украине взволновал даже министра обороны страны Рустема Умерова. По его словам, внутренний аудит ведомства за последние четыре месяца выявил нарушений более чем на десять миллиардов гривен. По сегодняшнему курсу эта сумма эквивалентна четверти миллиона долларов.

Умеров отметил, что ведомство "жёстко реагирует на все случаи" коррупции и казнокрадства, и пообещал, что в ближайшее время на Украине появится больше новостей о задержаниях и уголовных делах по данному виду преступлений.

"Новости о задержаниях и уголовных делах, которые вы видите в последнее время, — это изменения. Изменения, которые будут заметны всё чаще. Один из приоритетов команды Министерства обороны: вычистка системы от неблагополучных участников — внутри учреждения и снаружи", — написал украинский министр в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).