ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 декабря 2023, 05:30
4387

На Украине признали, что Минобороны не справляется с оснащением ВСУ

Аналитик Каленюк: Армия Украины не оснащена должным образом

Власти и Министерство обороны Украины не могут обеспечить армию всем необходимым. Об этом сообщила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с журналистом Atlantic Дэниелом Блоком.

"Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым", — рассказала Каленюк.

По словам автора материала, Запад продолжит поддерживать Незалежную в том случае, если на Украине полностью искоренят коррупцию, однако до достижения этой цели очень далеко.

Украинский генерал рассказал о серьёзных проблемах ВСУ на двух направлениях
Украинский генерал рассказал о серьёзных проблемах ВСУ на двух направлениях

Ранее Лайф писал, что Украина окончательно лишилась возможности самостоятельно удовлетворять свои потребности в оружии. Теперь страна вынуждена получать всю технику и боеприпасы у западных союзников.

BannerImage

Getty Images / Spencer Platt

Ян Поланин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar