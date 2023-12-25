На Украине признали, что Минобороны не справляется с оснащением ВСУ

Власти и Министерство обороны Украины не могут обеспечить армию всем необходимым. Об этом сообщила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с журналистом Atlantic Дэниелом Блоком.

"Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым", — рассказала Каленюк.

По словам автора материала, Запад продолжит поддерживать Незалежную в том случае, если на Украине полностью искоренят коррупцию, однако до достижения этой цели очень далеко.