На Украине признали, что Минобороны не справляется с оснащением ВСУ
Аналитик Каленюк: Армия Украины не оснащена должным образом
Власти и Министерство обороны Украины не могут обеспечить армию всем необходимым. Об этом сообщила исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в беседе с журналистом Atlantic Дэниелом Блоком.
"Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым", — рассказала Каленюк.
По словам автора материала, Запад продолжит поддерживать Незалежную в том случае, если на Украине полностью искоренят коррупцию, однако до достижения этой цели очень далеко.
Ранее Лайф писал, что Украина окончательно лишилась возможности самостоятельно удовлетворять свои потребности в оружии. Теперь страна вынуждена получать всю технику и боеприпасы у западных союзников.
Getty Images / Spencer Platt