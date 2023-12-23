Украинский генерал рассказал о серьёзных проблемах ВСУ на двух направлениях
Генерал Кривонос: ВСУ оказались в тяжёлой ситуации на Купянском направлении
На Купянском направлении в Харьковской области складывается тяжёлое положение для ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.
"Меня <…> беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьёзная проблема, как и на Лиманском направлении", — заявил отставной военный.
Кривонос подчеркнул, что Киеву не под силу снабдить ВСУ не только должным количеством тренированных бойцов, но и вооружениями. По его мнению, это следствие неспособности властей обеспечить выполнение плана мобилизации. Как итог, у ВСУ нет ответа на российское наступление.
"К сожалению, противник на многих участках имеет определённые тактические успехи, продвижение", — посетовал украинский генерал.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские мотострелковые подразделения смогли удержать выгодные оборонительные рубежи после провальной попытки атаки со стороны ВСУ на Купянском направлении. В ведомстве добавили, что российские военнослужащие выбили противника из лесополосы, закрепились на позициях и ликвидировали группу украинских солдат.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu