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Регион
Опубликовано 23 декабря 2023, 16:03
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Украинский генерал рассказал о серьёзных проблемах ВСУ на двух направлениях

Генерал Кривонос: ВСУ оказались в тяжёлой ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении в Харьковской области складывается тяжёлое положение для ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

"Меня <…> беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьёзная проблема, как и на Лиманском направлении", заявил отставной военный.

Кривонос подчеркнул, что Киеву не под силу снабдить ВСУ не только должным количеством тренированных бойцов, но и вооружениями. По его мнению, это следствие неспособности властей обеспечить выполнение плана мобилизации. Как итог, у ВСУ нет ответа на российское наступление.

"К сожалению, противник на многих участках имеет определённые тактические успехи, продвижение", посетовал украинский генерал.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские мотострелковые подразделения смогли удержать выгодные оборонительные рубежи после провальной попытки атаки со стороны ВСУ на Купянском направлении. В ведомстве добавили, что российские военнослужащие выбили противника из лесополосы, закрепились на позициях и ликвидировали группу украинских солдат.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Юрий Лысенко
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