Украинский генерал рассказал о серьёзных проблемах ВСУ на двух направлениях

На Купянском направлении в Харьковской области складывается тяжёлое положение для ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

"Меня <…> беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьёзная проблема, как и на Лиманском направлении", — заявил отставной военный.

Кривонос подчеркнул, что Киеву не под силу снабдить ВСУ не только должным количеством тренированных бойцов, но и вооружениями. По его мнению, это следствие неспособности властей обеспечить выполнение плана мобилизации. Как итог, у ВСУ нет ответа на российское наступление.

"К сожалению, противник на многих участках имеет определённые тактические успехи, продвижение", — посетовал украинский генерал.